Scheifele tranche en prolongation et les Jets battent les Ducks 4-3

WINNIPEG - Les Jets de Winnipeg ont inscrit deux buts lors des dernières 8:25 de jeu en troisième période, puis Mark Scheifele a touché la cible en prolongation, offrant aux siens une victoire de 4-3 face aux Ducks d'Anaheim, jeudi.

Malgré une consultation vidéo, les arbitres ont confirmé le but de Dustin Byfuglien qui créait l'égalité avec 12 secondes à faire au dernier tiers.



Joel Armia et Blake Wheeler ont aussi marqué en temps réglementaire pour les Jets.



Corey Perry a réussi un doublé pour les Ducks, qui ont encaissé un premier revers en six sorties. Jakob Silfverberg a été l'autre buteur de l'équipe.



Le gardien des Ducks Jonathan Bernier a stoppé 36 des 40 tirs dirigés vers lui, prolongeant sa série de succès qui lui a permis de ravir le poste de no 1 à John Gibson.



Depuis le début du mois de mars, Bernier affiche un dossier de 10-1-2, incluant la défaite en bris d'égalité de jeudi.



Michael Hutchinson a repoussé 25 lancers devant la cage des Jets.