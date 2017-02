Schneider bloque 40 tirs et les Devils battent les Islanders 3-2

NEWARK - Cory Schneider a arrêté 40 tirs, Travis Zajac a obtenu un but et une mention d'aide et les Devils du New Jersey ont défait les Islanders de New York 3-2, samedi soir.

Devante Smith-Pelly et Pavel Zacha ont été les deux autres marqueurs à contribuer à la victoire des Devils (25-23-10), qui ont montré un dossier de 3-2-0 lors de leur plus longue séquence à domicile cette saison. Schneider a également bloqué un tir de pénalité accordé à John Tavares.



Les Islanders affichent maintenant un dossier de 26-21-10 et de 7-13-4 à l'étranger. Andrew Ladd et Anthony Beauvillier ont inscrit les deux buts de la formation new-yorkaise, tandis que Thomas Greiss a effectué 18 arrêts.



Le premier des quatre affrontements entre ces rivaux de la section Métropolitaine mettait en vedette deux équipes qui tentent de se tailler une place en séries éliminatoires.



Avant la rencontre, les Islanders n'étaient qu'à un seul point des Maple Leafs, qui détiennent la dernière place donnant accès aux séries, tandis que les Devils ont cinq points de retard sur la formation torontoise.