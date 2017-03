Seguin sauve la peau des Stars

NEWARK, N.J. - Tyler Seguin a touché la cible en prolongation, lors d'un avantage numérique, et les Stars de Dallas ont vaincu les Devils du New Jersey 2-1, dimanche.

Ales Hemsky a lui aussi marqué en avantage numérique, aidant les Stars à venir de l'arrière et éviter d'être éliminés de la course aux séries dans l'Association de l'Ouest.



Kari Lehtonen a stoppé 20 tirs devant le filet des Stars, dont un lors d'une échappée de Blake Pietila en désavantage numérique, une minute avant que Hemsky ne crée l'égalité.



Blake Coleman a inscrit un premier but dans la LNH et il a été l'unique marqueur des Devils. Keith Kinkaid a réalisé 30 arrêts dans la défaite.



Il s'agissait d'une deuxième défaite consécutive pour les Devils et une 15e à leurs 17 derniers matchs (2-13-2). Cette défaite est survenue seulement une journée après que les Devils eurent été éliminés des séries dans l'Association Est pour une cinquième année consécutive.