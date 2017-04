Seguin sur le carreau pour quatre mois

DALLAS ? L'attaquant des Stars de Dallas Tyler Seguin a été opéré afin de réparer une déchirure à la coiffe du rotateur de l'épaule droite, et il devrait être remis à temps pour le camp d'entraînement en septembre.

L'équipe a confié que Seguin était passé sous le bistouri mardi et qu'il devrait être complètement remis dans quatre mois.



Le hockeyeur âgé de 25 ans a mené les Stars, qui ont connu une saison décevante, avec 72 points (26 buts, 46 mentions d'aide). La formation texane a raté les séries éliminatoires un an après avoir terminé au premier rang de l'Association Ouest et avoir gagné leur série de premier tour contre le Wild du Minnesota.



Les Stars n'ont pas renouvelé le contrat de l'entraîneur-chef Lindy Ruff et ont embauché Ken Hitchcock, l'entraîneur qui les a menés à la conquête de la coupe Stanley en 1999.