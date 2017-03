Sénateurs 1 - Canadiens 2, 1er entracte

(98,5 Sports) - Les amateurs de hockey ontdroit dimanche soir à une reprise du duel de gardiens de la veille entre le Canadien de Montréal et les Sénateurs d'Ottawa au Centre Bell.

1e période

0:28: Les Canadiens ne perdent pas de temps pour ouvrir la marque; Tomas PLekanec (8e) prend le retour du tir du poignet d'Andrei Markov de la ligne bleue. Il place la rondelle dans le haut d'un filet complètement ouvert 1-0 Canadiens

04:36: Les Sénateurs gagnent la mise au jeu à la droite de Price et contrôlent le disque chez le Tricolore. Le tir du poignet de Mike Hoffman et bloqué accidentellement par Tom Pyatt (7e) qui reprend toutefois la rondelle et tire haut sur un pivot. La rondelle dévie sur le bâton de Jordie Benn et trompe Price c'est 1-1

17:45: En haut du cercle de mise au jeu sur le flanc droit Jordie Benn (4) tire sur réception la passe de Nathan Beaulieu. La rondelle dévie sur le bâton sur le bâton de Viktor Stalberg et prend une trajectoire montante; Anderson est déjoué 2-1 Canadiens

Formations

CANADIENS :

Attaquants : Max Pacioretty – Alex Galchenyuk – Alexander Radulov / Paul Byron – Tomas Plekanec – Brendan Gallagher / Artturi Lehkonen – Philipp Danault – Andrew Shaw / Dwight King – Michael McCarron – Torrey Mitchell

Défenseurs : Andrei Markov – Shea Weber / Alexei Emelin – Jeff Petry / Natahn Beaulieu – Jordie Benn

Gardiens : Carey Price – Al Montoya

Retraits : Brandon Davidson, Steve Ott, Andreas Martinson

SÉNATEURS

Attaquants : Zach Smith – Kyle Turris – Bobby Ryan / Ryan Dzingel – Derick Brassard – Alex Borrows / Mike Hoffman – Jean-Gabriel Pageau - Tom Pyatt / Viktor Stalberg – Chris Kelly – Tommy Wingels

Défenseurs : Marc Methot – Erik Karlsson / Dion Phaneuf – Cody Ceci / Mark Borowiecki – Chris Wideman

Gardiens : Craig Anderson – Mike Condon

Blessés : Mark Stone, Chris Neil

Carey Price, pour le Canadien, et Craig Anderson, pour les Sénateurs, se feront face au Cantre Bell. L'entraîneur-chef Claude Julien a confirmé la présence de Price en fin d'après-midi.

À l'attaque, Michael McCarron prendra la place de Steve Ott pour le Canadien, tandis qu'Alexei Emelin sera de retour à la ligne bleue à la place de Brandon Davidson.

Price amorce deux rencontres d'affilée seulement pour la deuxième fois de la saison. Il l'avait fait les 16 et 17 décembre, contre les Sharks de San José et les Capitals de Washington, dans des circonstances qui ont changé en cours de route.



Contre les Sharks, Price avait été retiré du match tôt en deuxième période après avoir accordé quatre buts. Michel Therrien, qui dirigeait l'équipe à cette période, a décidé d'utiliser Price à Washington alors que le plan d'origine prévoyait la présence d'Al Montoya face aux Capitals.



En annonçant sa décision en début d'après-midi, l'entraîneur des Sénateurs Guy Boucher a expliqué qu'il n'avait nullement hésité à faire appel à son vétéran, qui se sent frais et dispos.



« C'est plus que simple. Il veut jouer, il est en forme, et médicalement, il est à 100 pour cent. Alors il n'y a aucune hésitation, a déclaré Boucher lors d'une rencontre avec les journalistes dans un hôtel du centre-ville.



Ce sera la deuxième fois cette saison qu'Anderson est utilisé dans de telles circonstances. À la première occasion, les 26 et 27 novembre, il s'était plutôt bien tiré d'affaires en stoppant 64 des 65 rondelles dirigées vers lui.



« Quand il a joué à New York contre les Rangers, il a réussi un blanchissage lors du deuxième match, a fait remarquer Boucher. Pour moi, c'est toujours une question de circonstances. En ce moment, on a un gardien qui a beaucoup d'énergie, qui n'a pas joué pendant une semaine. (Cette saison), il a manqué trois mois. Si vous avez le sentiment que votre gardien est en santé et qu'il a de l'énergie, alors allons-y. »



Du coup, c'est donc dire que Mike Condon devra attendre au moins jusqu'à samedi prochain pour affronter son ancienne équipe. Selon Boucher, les circonstances actuelles ne favorisaient pas l'utilisation du gardien du Massachusetts, même s'il s'était montré élogieux à son endroit samedi matin.



« On pensait que Condon allait jouer parce qu'on croyait que 'Andy' ne serait pas disponible en fin de semaine. Mais à partir de jeudi soir, quand il a décidé que ça allait nettement mieux, puis le soir en rencontrant les médecins, on a su que ça allait assez bien. Mais je ne pensais pas encore qu'il jouerait samedi. On espérait peut-être pour aujourd'hui (dimanche), mais la cible était mardi contre Boston. Ça c'était clair. Ça été plus vite qu'on pensait et il était mentalement plus que prêt à jouer. »



Par ailleurs, Boucher espère voir ses équipiers amorcer la rencontre de dimanche avec un peu plus d'assurance que samedi, où il a senti ses joueurs nerveux en jusqu'à ce qu'ils marquent un premier but, en milieu de deuxième période.



« Sur le banc, dans le vestiaire, on voyait les gars qui avaient de l'expérience et on voyait ceux qui en avaient moins. Et ceux qui en avaient moins sont meilleurs aujourd'hui, parce qu'ils l'ont vécu hier et ils ont été en mesure de revenir dans un match comme celui-là.

« Au début de l'année, on écopait une pénalité et tout le monde paniquait. On donnait un but, et tout le monde courait partout. On n'était pas capable de gérer les circonstances. Aujourd'hui, ça va nous prendre cinq ou dix minutes dans des situations comme hier. Ça ne nous prend pas un match complet. C'est là que nous avons avancé. Aujourd'hui, donc, je pense que l'on a appris d'hier et on espère que ça aura une certaine influence sur notre début de match.»

(Avec La Presse canadienne)