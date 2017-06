Shane Doan et les Coyotes divorcent

GLENDALE, Arizona - Les Coyotes de l'Arizona n'offriront pas de contrat à l'attaquant Shane Doan en vue de la prochaine campagne et leur capitaine devra ainsi décider s'il met un terme à sa carrière ou s'il la poursuit ailleurs.

L'équipe a émis un communiqué, lundi, dans lequel elle indique qu'il est temps pour l'organisation d'aller de l'avant et de porter toute son attention sur ses jeunes joueurs.



Doan a passé toute sa carrière de 21 ans avec l'organisation des Coyotes, s'amenant avec les Jets de Winnipeg quand l'équipe est déménagée dans la Vallée du Soleil, en 1996. Il avait paraphé un contrat d'une saison l'an dernier.



Celui qui aura 41 ans en octobre n'a récolté que 27 points, dont six buts la saison dernière, sa pire production en près de 20 ans.



Repêché septième au total par les Jets en 1995, l'Albertain s'est joint à l'équipe à l'âge de 19 ans. Il est le meneur de tous les temps de l'organisation pour les buts (402), les aides (570) et les points (972). Il est devenu capitaine de l'équipe en 2003, en remplacement de Teppo Numminen.



Doan deviendra joueur autonome sans compensation à compter du 1er juillet.