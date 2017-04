Shaw blessé, Beaulieu laissé de côté; McCarron et Flynn en renfort

L'attaquant des Canadiens, Andrew Shaw, ne participera pas au match de ce soir, à New York./Photo: archives PC

(98,5 Sports) - Le défenseur Nathan Beaulieu ainsi que les attaquants Andrew Shaw et Torrey Mitchell, seront absents du sixième match de la série opposant les Canadiens et les Rangers, à New York, ce soir.

La direction du Tricolore a annoncé samedi matin que le joueur Adrew Shaw est blessé au haut du corps. Il n’a pas participé à l’entraînement matinal.

Rappelons que Andrew Shaw s'est bagarré avec le défenseur des Rangers, Breandan Smith, jeudi. Il est possible que cette blessure fut causée par ce dur combat.

C'est Brian Flynn qui a pris sa place ce matin sur la patinoire du Madison Square Garden. Celui-ci pivotait le troisième trio, complété par Alex Galchenyuk et Arturri Lehkonen. Soulignons que Galchenyuk pourrait donc retourner une fois de plus à l'aile. Il évoluait au centre depuis quelques rencontres.

Autre changement notable : l'arrière Nathan Beaulieu a été retiré des paires de défenseurs partants durant la séance d’entraînement. C’est Brandon Davidson qui a pris sa place aux côtés de Jordie Benn. Brandon Davidson.

Alexei Emelin a patiné avec Jeff Petry. Le défenseur russe devrait jouer à gauche.

Mentionons aussi la présence de Michael McCarron sur le quatrième trio, qui remplaçait Torrey Mitchell.

Du côté de Rangers, il n’y avait aucun changement à l’alignement de l’équipe lors de l’entraînement.

Rien d’étonnant à ce que l’entraîneur-chef de la formation new-yorkaise, Alain Vigneault, ait décidé de conserver le même alignement que celui de jeudi : les Rangers ont offert une très bonne performance, surtout en troisième période et en supplémentaire.

Le Canadien tentera d'éviter l'élimination dès le premier tour des séries dans l'Association Est. Après avoir pris les devants 2-1, il a encaissé des revers de 2-1 et de 3-2 en prolongation.

L’alignement des Canadiens à l’entraînement :

Les attaquants

Pacioretty-Danault-Radulov

Byron-Plekanec-Gallagher

Galchenyuk-Flynn-Lehkonen

King-Ott-McCarron

Les défenseurs

Markov-Weber

Emelin-Petry

Davidson-Benn

Beaulieu-Nesterov

Les gardiens

Price (partant)

Montoya