Shaw blessé et Beaulieu laissé de côté; McCarron et Flynn en renfort

L'attaquant des Canadiens, Andrew Shaw, ne participera pas au match de ce soir, à New York./Photo: archives PC

Le point de presse de Claude Julien

(98,5 Sports) - Le défenseur Nathan Beaulieu ainsi que les attaquants Andrew Shaw et Torrey Mitchell, seront absents du sixième match de la série opposant les Canadiens et les Rangers, à New York, ce soir.

Rappelons qu’Andrew Shaw s'est bagarré avec le défenseur des Rangers, Breandan Smith, jeudi. Il est possible que cette blessure fut causée par ce dur combat.

«C’est un élément important dans notre équipe, c’est un bon leader, a dit Brendan Gallagher au sujet de Shaw. Mais on ne doit pas s’arrêter à ça. Puisqu’Andrew ne peut pas jouer, c’est l’occasion pour un autre joueur de se mettre en valeur. Si les 20 joueurs font ce qu’ils ont à faire, ça devrait bien aller.»

C'est Brian Flynn qui a pris sa place ce matin sur la patinoire du Madison Square Garden. Celui-ci pivotait le troisième trio, complété par Alex Galchenyuk et Arturri Lehkonen. Soulignons que Galchenyuk pourrait donc retourner une fois de plus à l'aile. Il évoluait au centre depuis quelques rencontres.

Mentionnons que Michael McCarron sera sur le quatrième trio à la place de Torrey Mitchell..

«Il va apporter de l’énergie, a dit Claude Julien au sujet de son gros attaquant. Une présence sur la patinoire qui va nous permettre de garder la rondelle plus longtemps. C’est un jeune qui est excité de jouer ce soir dans son premier match des séries. Comme je l’ai dit au début des séries, on risque d’avoir besoin de tout le monde.»

McCarron est conscient de l’énorme défi qui l’attend. «C’est gros, a-t-il confié. Particulièrement dans un match éliminatoire pour lequel on est prêt. Je suis heureux qu’il me témoigne cette confiance pour amener de l’énergie à l’équipe.»

Autre changement notable : l'arrière Nathan Beaulieu a été retiré des paires de défenseurs partants durant la séance d’entraînement. C’est Brandon Davidson qui a pris sa place aux côtés de Jordie Benn. Brandon Davidson.

Davidson a dit ne pas être surpris qu’on fasse appel à ses services pour ce match crucial pour le Tricolore.

«C’est un belle opportunité pour moi de contribuer, a-t-il dit. C’est dans ce genre de match qu’on veut jouer et j’adore ça.»

Alexei Emelin a patiné avec Jeff Petry. Le défenseur russe devrait jouer à gauche.

Rien d’étonnant à ce que l’entraîneur-chef de la formation new-yorkaise, Alain Vigneault, ait décidé de conserver le même alignement que celui de jeudi : les Rangers ont offert une très bonne performance, surtout en troisième période et en supplémentaire.

«Il y a toujours quelques ajustements de match en match, a toutefois convenu Alain Vigneault. Parfois ça paraît moins, mais il y a certains aspects où on doit s’améliorer. Dans l’ensemble, je m’attends au même type de match qu’on a eu, c’est-à-dire très intense, très physique, pas beaucoup d’espace sur la patinoire. On se prépare en conséquence.»

Pour l’entraîneur des Rangers, l’objectif de ses joueurs est de demeurer dans le moment présent et ne pas anticiper le résultat

«Les deux équipes se connaissent très bien, indique Vignault. Il faut donc aller sur la patinoire pour bien exécuter les jeux et travailler d’arrache-pied. C’est ce qu’on va faire ce soir.»

Le Canadien tentera d'éviter l'élimination dès le premier tour des séries dans l'Association Est. Après avoir pris les devants 2-1, il a encaissé des revers de 2-1 et de 3-2 en prolongation.

L’alignement des Canadiens à l’entraînement :

Les attaquants

Pacioretty-Danault-Radulov

Byron-Plekanec-Gallagher

Galchenyuk-Flynn-Lehkonen

King-Ott-McCarron

Les défenseurs

Markov-Weber

Emelin-Petry

Davidson-Benn

Beaulieu-Nesterov

Les gardiens

Price (partant)

Montoya