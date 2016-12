Shea Weber disputera un 800e match dans la LNH

(98,5 Sports) - Shea Weber atteindra le plateau des 800 matchs dans la LNH, ce soir, quand les Canadiens affronteront les Penguins à Pittsburgh.

La rencontre sera retransmise sur l’ensemble du réseau Cogeco dès 19h avec Martin McGuire, à la description, et Dany Dubé, à l’analyse. L’émission d’avant-match sera diffusée à compter de 18h30.

Repêché en deuxième ronde (49e) par les Predators de Nashville en 2003, Weber a joué 11 saisons dans la capitale de l’État du Tennessee avant d’être échangé contre P.K. Subban.

En 799 matchs, Weber totalise 463 points (175 buts et 288 aides), ce qui le classe au deuxième rang chez les défenseurs actifs derrière Zdeno Chara (180) et en cinquième position au chapitre des points.

L’imposant défenseur, âgé de 31 ans, a connu trois saisons de 20 buts et plus et trois campagnes de plus de 50 points.

Cette saison, il a marqué neuf buts et a amassé 11 aides en 36 matchs. Il mène l’équipe pour le nombre de buts en avantage numérique (8), le différentiel avec un plus-16, les tirs bloqués (74) et les mises en échec (75).

Weber, natif de Sicamous en Colombie-Britannique, a participé à cinq matchs des Étoiles et a remporté le trophée Mark Messier pour son leadership la saison dernière.

Il a remporté deux médailles d’or aux Jeux olympiques et une à la Coupe du monde disputée en septembre.

Les Penguis sont sur une bonne séquence

Ce sera le deuxième affrontement entre les deux équipes cette saison. Les Canadiens ont blanchi les Penguins 4-0 le 18 octobre au Centre Bell.

Les Penguins connaissent une bonne séquence avec une fiche de 9-0-1 à leurs 10 derniers matchs. Ils ont conservé une fiche de 11-1-2 en décembre. Et tout comme les Canadiens, ils ont difficiles à vaincre devant leurs partisans (16-2-2).

Les Canadiens sont assurés de terminer leur dernier voyage de l’année 2016 avec une fiche égale ou supérieure à ,500, eux qui ont perdu en prolongation à Tampa Bay, mercredi, avant de vaincre les Panthers en temps supplémentaire, jeudi.

Carey Price reprendra sa place devant le filet. Il présente une fiche de 2-0-1 à ses trois derniers matchs contre les Penguins.

Les Canadiens seront encore une fois privés des services d’Alex Galchenyuk, David Desharnais, Amdrew Shaw, Andrei Markov et Greg Pateryn.

Du côté des Penguins, Marc-André Fleury (5-0-1 à ses six derniers départs) sera le gardien partant. Il sera secondé par Tristan Jarry, rappelé de Wilkes-Barre/Scranton, jeudi, en raison de la blessure à Matt Murray.

La présence de Kristopher Letang, qui a raté les sept derniers matchs, sera déterminée avant la rencontre,

Les défenseurs Brian Dumoulin, qui souffre d’une fracture à la mâchoire, et Olli Maatta, malade, seront absents.

(Avec la collaboration du site canadiens.com)

Trios

Pacioretty - Danault –Gallagher

Byron - Mitchell - Radulov

Lehkonen - Plekanec - Flynn

Carr - Michael McCarron - Terry

Défenseurs:

Emelin - Weber

Beaulieu – Petry

Barberio - Johnston

Gardiens:

Carey Price