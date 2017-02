«Si le CH ne gagne pas dans les 3 prochains matchs, j'ai peur pour Michel» - Mario Tremblay

On en parle en ondes : Mario Tremblay a peur pour Michel Therrien. (18:00) Publié le mercredi 08 février 2017 dans Bonsoir les sportifs Avec Ron Fournier et Mario Tremblay

(98,5 Sports) - Si les Canadiens de Montréal ne renouent pas avec la victoire sous peu, c'est Michel Therrien qui pourrait en payer les conséquences.

C’est ce que plusieurs croient dont l’ancien entraîneur Mario Tremblay qui a échangé sur le sujet avec Ron Fournier, mercredi.

«Si le Canadien ne gagne pas au moins une fois dans ses trois prochains matchs, j’ai peur pour Michel Therrien», a-t-il indiqué.

Manque de confiance

Michel Tremblay est aussi inquiet pour la vedette du Tricolore, Carey Price. «Je n’aime pas son body language. Je trouve qu’il abandonne trop vite. Il ne semble pas sûr de lui et il a l’air petit devant son filet.»

Selon lui, le niveau de confiance de l’équipe est au point mort et la collaboration entre les joueurs est presque inexistante. Il serait temps pour lui que les joueurs se rencontrent derrière les portes closes pour trouver une solution et retrouver l’erre d’aller du début de la saison. «Quel genre de fin de saison on veut avoir? On veut avoir du plaisir ensemble ou on laisse couler le bateau? », seraient les questions à poser à son avis.

L'échange entier peut être écouté en cliquant sur le lien ci-dessus.