Sidney Crosby à Rimouski, aujourd'hui, avec la Coupe

HALIFAX - Alors que la Nouvelle-Écosse accueillait la coupe Stanley en fin de semaine, la ville de Rimouski la verra, gracieuseté du meilleur joueur au monde.

Phil Pritchard, le gardien de la coupe, a émis une photo sur Twitter dans laquelle on voit le capitaine des Penguins de Pittsburgh soulever le trophée au-dessus de sa tête, à côté d'un avion à Halifax.

Pritchard a aussi partagé une photo de Crosby plaçant un chat en peluche rose dans la coupe, alors qu'il visitait un hôpital pour enfants du coin.

Crosby a également été observé en train de visiter un centre d'hébergement pour retraités de l'armée en compagnie de la coupe.

Défilés à Halifax et Rimouski

Le triple champion de la coupe Stanley célébrera son 30e anniversaire, aujourd'hui, en paradant avec le trophée dans les rues de Halifax et Rimouski.

Crosby a déjà déambulé avec la coupe Stanley à deux reprises dans sa ville natale de Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse, soit en 2009 et 2016.

Sidney Crosby welcomes the #StanleyCup back to Nova Scotia. (Halifax, NS) @penguins @NHL @HockeyHallFame pic.twitter.com/ZlAKFElxHV

Everyone loves the #StanleyCup! Sid surprises kids at a local children's hospital. (Halifax, NS) @penguins @NHL @HockeyHallFame pic.twitter.com/sCStH5QwNs