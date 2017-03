Sidney Crosby amasse trois points dans une victoire des Penguins

PITTSBURGH - Sidney Crosby a enfilé l'aiguille à deux reprises et il a ajouté une aide pour mener les Penguins de Pittsburgh vers un gain de 6-4 aux dépens des Devils du New Jersey, vendredi soir.

Crosby a maintenant inscrit 37 buts cette saison et il se retrouve à égalité avec Brad Marchand au sommet des meilleurs buteurs de la LNH. Il a aussi obtenu une 640e mention d'assistance pour égaler Jaromir Jagr au deuxième rang de l'histoire de l'équipe à ce chapitre.



Carter Rowney a marqué un premier but dans la LNH et Nick Bonino, Jake Guentzel et Phil Kessel ont également noirci la feuille de pointage pour les Penguins, qui ont doublé les Blue Jackets de Columbus au deuxième rang de la section Métropolitaine.



Matt Murray a repoussé 32 rondelles devant la cage des Penguins, qui ont dû surmonter la perte d'Evgeni Malkin, blessé au haut du corps.



Kyle Palmieri a fait bouger les cordages deux fois pour les Devils. Stefan Noesen et Beau Bennett ont ajouté des buts pour les visiteurs. Keith Kinkaid a terminé l'affrontement avec 37 arrêts.