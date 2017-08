Sidney Crosby amène la coupe aux enfants malades et aux personnes âgées d'Halifax

HALIFAX - Sidney Crosby accueille la coupe Stanley en Nouvelle-Écosse pour la troisième fois de sa carrière.

Phil Pritchard, le gardien de la coupe, a émis une photo sur Twitter dans laquelle on voit le capitaine des Penguins de Pittsburgh soulever le trophée au-dessus de sa tête, à côté d'un avion à Halifax.

Pritchard a aussi partagé une photo de Crosby plaçant un chat en peluche rose dans la coupe, alors qu'il visitait un hôpital pour enfants du coin.

Crosby a également été observé en train de visiter un centre d'hébergement pour retraités de l'armée en compagnie de la coupe.

Le triple champion de la coupe Stanley célébrera son 30e anniversaire lundi en paradant avec le trophée dans les rues de Halifax et Rimouski.

Crosby a déjà déambulé avec la coupe Stanley à deux reprises dans sa ville natale de Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse, soit en 2009 et 2016.

