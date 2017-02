Six buts en deux matchs pour Forsberg

NASHVILLE - Filip Forsberg a inscrit un deuxième tour du chapeau consécutif et les Predators de Nashville ont défait l'Avalanche du Colorado 4-2, jeudi soir.

Forsberg, qui mène son équipe au chapitre des buts (22), a marqué cinq buts au cours de ses deux dernières deuxièmes périodes. L'attaquant suédois a touché la cible trois fois au deuxième vingt, mardi, dans une défaite en prolongation contre les Flames de Calgary. Il a complété son tour du chapeau dans un filet désert.



Viktor Arvidsson a également fait bouger les cordages pour les Predators, qui ont remporté une cinquième partie cette saison contre l'Avalanche. Roman Josi et Ryan Johansen ont tous les deux été complices de deux buts des siens.



Pekka Rinne a réalisé 20 arrêts après avoir été retiré de la rencontre de mardi.



Jarome Iginla a amassé un but et une mention d'aide pour l'Avalanche, qui a perdu une troisième partie de suite. Patrick Wiercioch a aussi fait bouger les cordages.