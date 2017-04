Sixième défaite de suite pour les Devils

PHILADELPHIE - Anthony Stolarz a bloqué 26 tirs, après avoir remplacé Michael Neuvirth tôt en première période et a permis aux Flyers de Philadelphie de blanchir les Devils du New Jersey 3-0, samedi soir.

Neuvirth a quitté la rencontre après s'être effondré devant son filet à 7:30 de la première période. Il a quitté la patinoire sur une civière avant d'être transporté au Pennsylvania Hospital, où il était ?éveillé et alerte?, selon le directeur général de l'équipe Ron Hextall. Neuvirth a arrêté les six tirs auxquels il a fait face.



Brayden Schenn, Colin McDonald et Jordan Weal ont marqué pour les Flyers, qui ont remporté un quatrième match de suite pour rester dans la course aux séries éliminatoires de l'Association Est. La formation demeure toutefois six points derrière les Bruins de Boston, qui occupent le dernier rang donnant accès aux éliminatoires avec quatre matchs à jouer.



Cory Schneider a repoussé 38 rondelles pour les Devils, qui ont perdu un sixième match d'affilée.