Skinner marque à deux reprises et permet aux Hurricanes de vaincre les Predators

RALEIGH, N.C. - Jeff Skinner a marqué une fois à chacune des deux premières périodes et il a permis aux Hurricanes de vaincre les Predators de Nashville 4-2, samedi soir.

Jordan Staal a récolté un but et une aide tandis que Jaccob Slavin a aidé ses coéquipiers à marquer à deux reprises. Elias Lindholm a inscrit un but en désavantage numérique, dans un filet désert, alors qu'il ne restait que 25 secondes à disputer.



Les Hurricanes ont remporté les deux duels entre les deux équipes cette saison et ils ont mis un terme à la séquence de trois victoires des Predators.



Il s'agissait d'un cinquième match de plus d'un but pour Skinner cette saison.



Eddie Lack en était à un deuxième départ consécutif et il a repoussé 27 rondelles, lors de sa première séquence victorieuse avec les Hurricanes. La troupe de Bill Peters affiche un dossier de 4-0-2 lors de ses six dernières rencontres.



Viktor Arvidsson et Filip Forsberg ont trouvé le fond du filet pour les Predators. Juuse Saros a effectué 33 arrêts.