Slovaquie 0 Canada 4 (3e pér.)

(98,5 Sports) - À la suite d'une entrée en matière réussie pour Équipe Canada junior contre la Russie, à Toronto, lundi, les jeunes Canadiens affrontent la Slovaquie.

Aucun but n'a été marqué en première période au cours de laquelle le Canada a dominé 14-2 au chapitre des tirs au but.

Deuxième période

Le défenseur Jérémy Lauzon a procuré les devants au Canada à 5:30 de la deuxième. Slovaquie 0 Canada 1

Lauzon a bien appuyé l’attaque et il a saisi une passe de Tyson Jost avant de déjouer le gardien slovaque d’un tir précis de l'enclave du côté du bâton.

Julien Gauthier a également obtenu une aide sur le but.

Taylor Raddysh a doublé la priorité du Canada à 10 :57 pendant une supériorité numérique. Slovaquie 0 Canada 2

Pierre-Luc Dubois a repéré Raddysh laissé sans protection à l’embouchure du filet et ce dernier a déjoué le gardien Adam Huska à l’aide d’un tir des poignets dans la partie supérieure.

Le défenseur Thomas Chabot a récolté une assistance sur le but.

Anthony Cirelli a augmenté l’avance des Canadiens à 12:37. Slovaquie 0 Canada 3

Après avoir remporté la mise en jeu, Cirelli s’est avancé dans l’enclave et a dévié le tir de Lauzon.

Les Canadiens n’allaient pas s’arrêter là.

Pendant une supériorité numérique, Chabot a inscrit le quatrième but du Canada à 16 :25. Slovaquie 0 Canada 4

Les Canadiens ont bien contrôlé le jeu pendant l’avantage de deux joueurs, mais le gardien slovaque a excellé à deux reprises.

Malgré le retour de Martin Bodak du banc des pénalités, l’équipe canadienne a poursuivi son attaque et Chabot a finalement déjoué Huska à l'aide d'un tir frappé. Mathew Barzal et Dylan Strome ont amassé des aides sur le but.

Si les Slovaques n'avaient obtenu que deux tirs en première, ils ont fait encore pire en deuxième en ne tirant qu'une seule fois sur Connor Ingram et les Canadiens dominaient 27-3 à ce chapitre.

Troisième période

Avant-match

Les Canadiens ont bien entrepris le Championnat mondial de hockey junior en défaisant la Russie 5-3 à Toronto, hier soir.

Ils tenteront de remporter un deuxième match de suite.

Après cet affrontement, l’équipe canadienne obtiendra une journée de congé demain. Elle disputera sa troisième partie du tournoi contre la Lettonie.

Trois autres matchs au calendrier du Championnat aujourd’hui