Souvenirs d'enfance des joueurs du Canadien (Montage)

MONTRÉAL - En marge du lever de rideau des séries 2017, plusieurs joueurs du Canadien ont partagé leurs meilleurs souvenirs d'enfance à regarder les éliminatoires de la Coupe Stanley.

Shea Weber

Natif de la Colombie-Britannique, Shea Weber se souvient encore très bien de la finale de 1994 entre les Canucks de Vancouver et les Rangers de New York. Transportés par Mark Messier, les Rangers avaient gagné les deux derniers matchs pour remporter la finale en sept rencontres et mettre fin à une disette de 54 ans.