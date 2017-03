Streit rapporte déjà aux Penguins

PITTSBURGH - Mark Streit a fait sentir sa présence en touchant la cible à son premier match avec les Penguins de Pittsburgh qui ont défait le Lightning de Tampa Bay 5-2, vendredi soir.

Evgeni Malkin a marqué deux buts sur des aides de Phil Kessel et il a lui-même préparé celui aidant les Penguins à mettre fin à une série de deux revers.

Justin Schultz a obtenu un but et une mention d'assistance et Tom Kuhnhackl a mis la touche finale dans un filet désert.



Les Penguins ont remporté tous les matchs cette saison contre le Lightning et ils sont à égalité avec les Blue Jackets de Columbus au deuxième rang de la section Métropolitaine. Matt Murray a repoussé 27 rondelles dans la victoire.



Adam Erne a inscrit un premier but dans la LNH et Nikita Kucherov a enfilé son 28e de la campagne, pour le Lightning.

À son premier départ avec l'équipe, Peter Budaj a bloqué 30 lancers.