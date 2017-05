Subban et ses Predators accèdent à la finale de l'Ouest

NASHVILLE - Ryan Johansen a brisé l'égalité tôt en troisième période et les Predators de Nashville participeront à la finale de l'Association Ouest pour une première fois dans leur histoire à la suite d'une victoire de 3-1 dans le sixième match de leur série face aux Blues de St. Louis, dimanche.

Roman Josi et Calle Jarnkork, dans un filet désert, ont aussi touché la cible pour les Predators, qui ont gagné la série 4-2. Le gardien Pekka Rinne a fermé la porte aux Blues en fin de match et a réalisé 23 arrêts.



Paul Stastny avait donné les devants 1-0 aux Blues après seulement 2:04 de jeu en première période, mais les Predators ont renversé la vapeur au retour du premier entracte. Le gardien Jake Allen a accordé deux buts sur 17 lancers.



En finale de l'Ouest, les Predators affronteront le gagnant de la série entre les Ducks d'Anaheim et les Oilers d'Edmonton.