Subban n'avait pas envie de parler de rince-bouche

(98,5 Sports) - P.K. Subban et Sidney Crosby ont passé la finale de la Coupe Stanley à se chercher, mais c'est finalement le no 87 qui a eu le dernier mot.

Pour les Penguins, c'était une deuxième coupe de suite et pour Crosby, un deuxième Conn Smythe d'affilée.

«Ça fait mal, a reconnu le défenseur P.K. Subban, visiblement déçu. Je crois que nous devons nous rappeler de ce sentiment. C'est ce qui nous poussera tout au long de la prochaine saison... Nous serons de retour ici [en finale] l'an prochain.»

Subban, on s'en souvient, avait accusé son rival de lui avoir dit qu'il avait mauvaise haleine lors du troisième match de la série. Tout juste avant le match no 4, il était arrivé avec un sac rempli de Listerine.

#GottaSeeIt: @PKSubban1 arrived at Bridgestone Arena with a bag FULL of mouthwash. Sidney Crosby can breathe easy now. pic.twitter.com/J7Mwh70aJo — Sportsnet (@Sportsnet) 5 juin 2017

Quelques minutes après avoir vu les Penguins soulever le précieux trophée, l'ancien du Canadien n'avait toutefois pas envie de revenir sur le sujet.

«Je ne pense pas que c'est une question qui est à propos en ce moment, a déclaré le no 76 au journaliste Jaime Cardenas du Tennessean. Honnêtement, on vient de perdre et de subir l'élimination. Je viens juste de regarder les 22 joueurs avec la coupe au bout de leur bras. La série est terminée.»

Avec La Presse canadienne et Associated Press