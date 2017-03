Subban pas «coachable»? De la foutaise, selon Laviolette!

(98,5 Sports) - Avant de diriger P.K. Subban, l'entraîneur-chef des Predators Pete Laviolette avait entendu les mêmes histoires concernant l'ancien défenseur du Canadien. Maintenant qu'il le connaît un peu mieux, son opinion sur le no 76 a beaucoup changé.

Laviolette n’adhère pas du tout aux rumeurs selon lesquelles l’ancien récipiendaire du trophée Norris est un joueur qui n’est pas « coachable ».

« La première chose que j’ai apprise en ce qui concerne P.K. Subban, c’est que c’est justement un joueur très "coachable". Il est toujours ouvert aux suggestions. Que ce soit au niveau du style ou des corrections à apporter sur le jeu individuel. Je le répète, il est très "coachable", comme joueur et comme personne. C’est facile de travailler quotidiennement avec lui. Et j’aime son gros sourire, mais je connaissais déjà ça de lui.»

La veille, lors de sa rencontre avec les médias, Subban avait lancé des fleurs à son entraîneur, voyant en lui un homme ouvert et capable d’exploiter les forces de chacun de ses joueurs.

«Il est important de reconnaître que tu as 22 joueurs dans ton vestiaire et qu’ils ne seront pas tous pareils. Les joueurs doivent demeurer eux-mêmes et utiliser les forces qui les ont emmenés ici. Il a prouvé qu’il est un des meilleurs défenseurs de la ligue en jouant son style à lui. »

Un entraînement pas comme les autres

C’était la première fois que P.K. Subban entrait dans le vestiaire adverse au Centre Bell. Il a reconnu que c'était bizarre de se retrouver dans cette pièce... qu’il n’aurait probablement pas pu trouver lui-même!

En plus, la moitié de la séance s’est déroulée dans une certaine obscurité puisque les lumières principales de l’édifice qui n’étaient pas encore allumées.

«Une fois que les lumières se sont allumées, ça s’est bien passé», a-t-il mentionné en rigolant.

Subban a finalement pu rencontrer Mme Béliveau mercredi après-midi, alors qu’il faisait sa tournée des enfants malades à l’hôpital.

À l’hôpital, avec quelques coéquipiers

Mike Fisher est l’un des joueurs des Predators qui a accompagné Subban à l'Hôpital de Montréal pour enfants mercredi.

« C’était important pour moi de le supporter là-dedans. Il en a fait tellement ici pour les enfants, je voulais lui montrer mon appui. On voit tout de suite sa contribution à cette ville. »

« P.K. est un bon coéquipier depuis le début de la saison. Il apporte de la bonne humeur dans le vestiaire. Il est toujours souriant et amusant à regarder à l’entraînement. Je sentais que je lui devais au moins cela. »

Subban a plus tard avoué qu’il avait vraiment apprécié le geste, précisant que c’était la première fois que des coéquipiers - le défenseur Roman Josi était aussi présent - se déplaçaient pour l’accompagner à l’hôpital.

Cette déclaration prend tout son sens à la suite au divorce houleux entre lui et le Canadien.

