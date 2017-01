Superbe arrêt de Carey Price (vidéo)

(98,5 Sports) - Carey Price s'est illustré en première période du duel Canadien-Red Wings disputé lundi après-midi à Detroit.

Avec cinq minutes à faire en première période de la confrontation Canadien-Red Wings, alors que la marque était 0-0, le gardien du Canadien de Montréal a freiné les élans d'Andreas Athanasiou qui s'échappait seul devant lui.

Price a affectué un superbe arrêt de la mitaine tout en se déplaçcant vers sa gauche pour contrer le tir d'Athanasiou.

Voyez l'arrêt de Price:

Carey dit non. / Carey says no.

??-> https://t.co/xaG27VwGUy#GoHabsGo pic.twitter.com/HJTPjV0g1X