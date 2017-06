MONTRÉAL - Le Canadien de Montréal a confirmé jeudi que Sylvain Lefebvre conservera son poste d'entraîneur-chef du Rocket de Laval, en plus de nommer Larry Carrière au poste de directeur général de son club-école de la Ligue américaine.

Lefebvre a amorcé sa carrière d'entraîneur au sein de l'organisation du Tricolore en juin 2012, quand il a été nommé à la barre des Bulldogs de Hamilton. Depuis ses débuts comme pilote du club-école, Lefebvre a dirigé 380 matchs et conservé une fiche de 164-168-48 et mené sa formation en séries éliminatoires de la Coupe Calder en une seule occasion, en 2017.



Avant de devenir entraîneur-chef dans la Ligue américaine, Lefebvre a occupé un poste d'entraîneur adjoint avec l'Avalanche du Colorado pendant trois saisons, de 2009 à 2012.



Lefebvre a passé 14 saisons dans la LNH, dont trois à la ligne bleue du Canadien, entre 1989 et 1992. Il a disputé un total de 945 matchs dans la LNH, amassant 184 points, dont 30 buts, en plus de remporter la coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado en 1996.

Larry Carrière

En plus de son poste avec le Rocket, Carrière, qui s'est joint à l'organisation en juillet 2010, à titre de directeur général adjoint, occupera les fonctions de conseiller spécial aux opérations hockey de l'équipe.



Au cours de ses 45 années dans la Ligue nationale, Carrière a été tour à tour joueur, recruteur amateur, directeur du développement des joueurs et directeur général adjoint avant d'accepter les fonctions de directeur général du Rocket. Titulaire d'un baccalauréat en commerce et d'une majeure en administration du Collège Loyola, il est aussi diplômé de l'Université du Michigan, où il s'est vu décerner un diplôme en gestion des affaires.



Le Rocket lancera ses activités dans l'AHL cet automne. Il disputera ses matchs locaux à la Place Bell, qui sera inaugurée en septembre.