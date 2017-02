Tatar et Vanek marquent tôt en troisième, les Wings battent les Penguins

PITTSBURGH - Tomas Tatar et Thomas Vanek se sont signalés tôt en troisième période, aidant les Red Wings de Détroit à vaincre les Penguins de Pittsburgh 5-2, dimanche.

Nick Jensen et Steve Ott ont marqué les premiers buts des Red Wings et Luke Glendening a assuré la victoire aux siens en inscrivant le cinquième but dans un filet désert, en fin de rencontre. Il s'agissait d'une deuxième victoire en autant de jours pour les Red Wings — la première étant samedi contre les Capitals de Washington — qui ont défait les deux équipes en tête du classement général de la LNH.



Petr Mrazek a effectué 24 arrêts à sa deuxième victoire consécutive, lui qui avait perdu les quatre rencontres précédentes.



Avant leurs deux victoires de la fin de semaine, les Red Wings s'étaient inclinés lors de leurs cinq parties précédentes. Malgré tout, ils demeurent toujours au bas-fond du classement de l'Association Est, non loin de la dernière place donnant accès aux séries.



Sidney Crosby a inscrit un 32e but et Tom Kuhnhackl a inscrit son troisième but de la saison, en désavantage numérique. Il s'agissait d'une première défaite en temps réglementaire pour les Penguins depuis la pause du match des étoiles. Matt Murray a bloqué 19 tirs.



Les Penguins ont raté une belle chance de rattraper les Capitals de Washington au sommet de la section Métropolitaine; les Capitals se sont inclinés contre les Rangers un peu plus tôt dans la journée.