Êtes-vous capable de relever les défis de Jaromir Jagr? (vidéos)

(98,5 Sports) - Depuis quelques mois, Jaromir Jagr demande à ses admirateurs de relever des défis sur sa page Facebook.

Petit avertissement à tous ceux et celles qui seront tentés de relever le plus récent des défis de l'ailier droit des Panthers de la Floride : rappelez-vous qu’il a 45 ans, qu’il joue encore dans la LNH et qu’il connaît toujours du succès.

Pour ceux qui ne pigent pas, cela veut dire qu’il est dans une forme extraordinaire!!!

Bonne chance! Et si vous décidez de relever le défi, n'oubliez pas de vous filmer et de publier votre vidéo sur sa page Facebook.

P.S. Jagr est un petit farceur aussi... et il excelle plus avec un hockey dans les mains qu'avec des balles!!!