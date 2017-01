Therrien au Match des étoiles: «Un honneur d'équipe»

(98,5 Sports) - Michel Therrien estime que c'est avant tout grâce à ses joueurs qu'il a été invité à diriger au Match des Étoiles, le 29 janvier, à Los Angeles.

L'entraîneur du Canadien est l'un des quatre entraîneurs du circuit Bettman - les autres étant John Tortorella (Columbus), Bruce Boudreau (Minnesota) et Peter DeBoer (San Jose) - à avoir reçu pareille considération.

«Je ne vois pas ça comme un honneur personnel, mais comme un honneur d’équipe, a fait savoir celui qui en est à sa cinquième saison à Montréal. On est au premier rang de notre section. Les joueurs ont fait du bon travail, malgré toutes les embûches. On est tous là-dedans ensemble.»

L'attaquant Phillip Danault, qui connaît la meilleure saison de sa jeune carrière, estime pour sa part que les succès du Canadien reviennent en grande partie à son entraîneur.

«C'est le système de Michel et les joueurs le respectent. On gagne des parties avec son système de jeu. Ça en dit beaucoup sur lui. C'est un entraîneur respecté et tant qu'on continue à bien jouer, ça ira bien pour toute l'équipe.»

Et de trois pour Shea Weber?

Michel Therrien ne sera pas seul à Los Angeles. Deux autres représentants du Canadien, le gardien Carey Price et le défenseur Shea Weber, seront eux aussi présents.

Dans le cas de Weber, les amateurs l'auront à l'oeil. Il tentera de remporter, pour une troisième année de suite, l'épreuve du tir le plus puissant.

«C’est un grand honneur de représenter l’équipe et j’espère pouvoir défendre mon titre, a avoué l'arrière de 31 ans. C’est plaisant, c'est un concours que j'aime bien.»

Lors des deux dernières éditions, Weber a tiré des boulets de canon évalués à une vitesse de 108,5 m/h et 108,1 m/h.

Son tir est si rapide, si puissant qu'il est une véritable arme de destruction massive. On estime qu'il a blessé, parfois assez sérieusement, une vingtaine de joueurs à travers la LNH depuis son arrivée dans le circuit.

Le plus récent étant, bien évidemment, son coéquipier Brendan Gallagher lors du match contre les Stars de Dallas. Le petit attaquant s'est brisé la main sur le coup... et sera absent jusqu'en mars.