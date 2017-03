Tkachuk écope une suspension de deux matchs pour un coup de coude

NEW YORK - L'attaquant recrue Matthew Tkachuk, des Flames de Calgary, a écopé une suspension de deux rencontres pour avoir donné un coup de coude au visage du défenseur Drew Doughty, des Kings de Los Angeles.

Tkachuk ratera le match de mardi à Washington, face aux Capitals, et celui de jeudi contre les Predators, à Nashville.



L'incident est survenu dimanche, vers la fin de la première période.

kachuk était posté derrière le filet des Kings lorsque la rondelle a été projetée le long de la rampe, dans sa direction.

Doughty a alors quitté sa position devant le filet dans l'espoir de s'emparer du disque avant Tkachuk. Ce dernier a cependant levé son coude et a assené un coup à la mâchoire de son rival.

Dans une vidéo affichée sur son site internet, la Ligue nationale de hockey précise qu'un joueur en possession de la rondelle peut initier un contact avec un adversaire, même avec son coude. Mais un coup au visage n'est jamais toléré.

Même si l'attaquant de 19 ans n'a fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire jusqu'à maintenant, les dirigeants du département de sécurité de la Ligue nationale de hockey ont jugé que le coup de coude était suffisamment dangereux et sévère pour lui imposer une suspension.



La suspension lui fera perdre 10 278$ en salaire.



Choisi de cinquième rang au repêchage de 2016, Tkachuk a marqué 13 buts et a récolté 33 mentions d'aide en 68 matchs cette saison.



Il est le fils de Keith Tkachuk, qui a inscrit 538 buts en 19 saisons dans la LNH avec les Jets de Winnipeg, les Coyotes de Phoenix, les Blues de St. Louis et les Thrashers d'Atlanta.