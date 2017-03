Toronto met fin à une série de cinq revers

TORONTO - James van Riemsdyk a mis fin à une disette et les Maple Leafs de Toronto ont stoppé une série de cinq revers, mardi, infligeant une défaite de 3-2 aux Red Wings de Detroit.

Van Riemsdyk a marqué pour la première fois en 15 matches à 6:38 en première période, en avantage numérique. Niklas Kronwall avait retenu.



Alexey Marchenko et Nazem Kadri ont aussi fait entendre la sirène pour les Leafs, qui avaient un dossier de 0-2-3 à leurs cinq dernières rencontres.



Mitch Marner et Tyler Bozak ont obtenu deux mentions d'aide chacun.



Gustav Nyquist a signé un doublé pour Detroit. Henrik Zetterberg a été complice de chaque but, inscrivant au moins un point dans un septième match de suite.



Le gardien vainqueur Frederik Andersen a fait 22 arrêts, trois de moins que Petr Mrazek. Ce dernier en était à son huitième départ consécutif.



Les Red Wings ont perdu leurs trois derniers matches, toujours par un seul but.