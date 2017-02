Tour du chapeau de Roussel dans la victoire des Stars sur le Lightning

DALLAS - Antoine Roussel a enregistré un premier tour du chapeau dans la LNH, Jamie Benn a joué les héros en prolongation et les Stars de Dallas sont venus de l'arrière pour défaire le Lightning de Tampa Bay 4-3, samedi soir.

Le Lightning a dominé la prolongation jusqu'à ce que Benne accepte une passe de Cody Eakin avant de loger la rondelle derrière le gardien Andrei Vasilevskiy.



Roussel a inscrit les trois premiers buts des Stars, qui ont effacé des retards de 2-0 et 3-2. Ses deux premiers buts sont survenus dans un intervalle de six minutes au premier engagement tandis que le troisième a créé l'égalité 3-3 à 4:40 du troisième vingt.



Tyler Seguin s'est fait complice des trois filets de Roussel.



Victor Hedman a obtenu deux buts et une aide pour le Lightning. Tyler Johnson a ajouté un but et une mention d'assistance.