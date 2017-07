«Tous les joueurs exceptionnels sont payés à leur juste valeur» - Marc Bergevin

(98,5 Sports) - Le directeur général des Canadiens de Montréal Marc Bergevin a réglé le dossier prioritaire sur sa liste des choses à faire.

Son gardien de but Carey Price est maintenant sous contrat pour les 9 prochaines saisons. Celui que Bergevin considère comme la fondation de l’équipe a accepté une prolongation de 8 ans, effective à compter du 1er juillet 2018.

La valeur globale du contrat est de 84 millions $ soit une moyenne de 10,5 millions par année en dollars américains.

«Depuis mon arrivée ici en 2012 on a identifié Carey Price comme le joueur de franchise, a d’abord réitéré Marc Bergevin. C’est un joueur exceptionnel et tous les joueurs de ce niveau sont payés à leur juste valeur. C’est pour ça qu’on a pris la décision avec Carey aujourd’hui.»

Par ailleurs Bergevin ne croit pas que c’est trop cher payer pour un gardien de but.

«Pour moi ce n’est pas nécessairement le poste, a-t-il expliqué. C’est mon travail de gérer ça et pour moi le gardien de but c’est une position importante. Sans gardien de but, on a vu ce qui est arrivé ici il y a deux ans, ç’a mal été. On voit l’importance de Carey pour l’organisation.»

Bergevin a expliqué que la structure contractuelle de son gardien, soit 70 millions en bonis sur le montant total de 84 millions $, était conforme à ce qui se faisait partout ailleurs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les contrats des joueurs de concessions. Il a cité en exemple, entres autres, les contrats de joueurs comme Steve Stamkos et Jonathan Toews.

Pour l’entraîneur des gardiens, Stephan Waite, la durée du contrat de Price ne pose aucun problème.

«C’est un pro de A à Z, a-t-il affirmé. C’est pour ça que ce n’est pas inquiétant la durée du contrat.»

Si le dossier Price est réglé, ceux concernant les retours d’Alexander Radulov et Andrei Markov sont loin de l’être. Les demandes des deux joueurs russes seraient en dehors des valeurs du marché actuel des joueurs autonomes.

D’autant qu’en ajoutant 10,5 millions par année sur la masse sa salariale dès 2018, la marge de manœuvre du DG pour respecter le plafond salarial rétrécit.

«J’ai parlé aux deux joueurs. On fait des propositions qu’ils ont décidé de refuser pour aller sur le marché des joueurs autonomes, a raconté Marc Bergevin. C’est leur droit…mais si je me fie à leurs demandes, c’est impossible de les ramener les deux.»

Le directeur général a précisé qu’une offre n’est plus en vigueur dès qu’elle est rejetée par le joueur.

«Faut qu’ils reviennent à la table, mais pour l’instant je n’ai pas de leur nouvelle, a affirmé Bergevin.»

D’ailleurs Bergevin avait discuté avec l’agent de Radulov dès le mois de janvier et déjà les demandes étaient irréalistes.

«Tu tombais en bas de ta chaise, a-t-il dit. Il a commencé à réaliser que ce qu’il voulait n’était pas réaliste. On se parle entre nous les directeurs généraux, on connaît le marché. J’ai essayé d’expliquer ça à l’agent, mais il ne voulait pas m’écouter.»