Transaction entre les Capitals et le Wild

ST. PAUL, Minnesota - Le Wild du Minnesota a échangé l'attaquant Tyler Graovac aux Capitals de Washington en retour d'un choix de cinquième tour en 2018.

Âgé de 24 ans, Graovac a accumulé sept buts et deux aides en 52 rencontres avec le Wild en 2016-17. Il a également récolté 10 buts et cinq aides en 26 matchs avec le Wild de l'Iowa, dans la Ligue américaine de hockey.



Natif de Brampton, en Ontario, Graovac avait été sélectionné par le Wild en septième ronde (191e au total) du repêchage de 2011. Il a disputé 57 matchs en carrière dans la LNH, tous avec le Wild.



Graovac a encore une saison à écouler à un contrat ayant un impact de 625 000 $ US sur la masse salariale. Son acquisition signifie donc que les Capitals pourront se plier aux règles du repêchage d'expansion en rendant disponible un deuxième attaquant sous contrat pour la prochaine saison.



Puisqu'ils comptent sur Graovac, les Capitals pourront protéger le centre Lars Eller.