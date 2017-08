Travis Zajac sur la touche pour 4 à 6 mois

NEWARK, N.J. - Les Devils du New Jersey seront privés du centre Travis Zajac pour une période de quatre à six mois en raison d'une blessure à un muscle pectoral.

L'équipe a annoncé jeudi que Zajac avait été opéré pour réparer le muscle. Zajac s'est blessé la semaine dernière lors d'un entraînement.



Le docteur Jonathan L. Glashow a effectué l'opération et il a estimé que la convalescence de Zajac pourrait s'étirer jusqu'en février. La saison commencera en octobre.



Âgé de 32 ans, Zajac a inscrit 14 buts et 31 aides en 80 rencontres la saison dernière. Choix de premier tour des Devils en 2004, 20e au total, il a accumulé 155 buts et 280 aides en 779 matchs dans la LNH.



Zajac a signé un contrat de huit saisons et 46 millions $ US en 2013.