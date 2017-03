Triplé de Bonino dans une victoire des Penguins

WINNIPEG - Nick Bonino a réussi un tour du chapeau et Evgeni Malkin un doublé dans un gain de 7-4 des Penguins de Pittsburgh face aux Jets de Winnipeg, mercredi.

Justin Schultz et Jake Guentzel ont aussi marqué pour les Penguins, qui méritaient une troisième victoire consécutive.



Malkin a aussi récolté une mention d'aide. Mark Streit et Conor Sheary ont fourni deux passes chacun, tandis que Chad Ruhwedel en a amassées trois.



Trois des buts des vainqueurs ont été marqués à 57 secondes d'intervalle au deuxième vingt, incluant deux en avantage numérique.



Matt Murray a fait 31 arrêts pour les champions en titre de la coupe Stanley, qui amorçaient leur plus long voyage de la saison (cinq matches).



Shawn Matthais, Nikolaj Ehlers, Dustin Byfuglien et Marko Dano ont récolté les buts des Jets.



Connor Hellebuyck a permis cinq buts en 15 tirs, puis Michael Hutchinson a cédé deux fois en 17 tirs.



