Triplé de Patrick Kane (vidéo)

CHICAGO - Patrick Kane a trouvé le fond du filet à trois reprises pour son troisième tour du chapeau en carrière dans la LNH, propulsant les Blackhawks de Chicago vers une victoire de 6-3 contre les Coyotes de l'Arizona, jeudi soir.

Kane a maintenant marqué 23 buts cette saison, un sommet chez les Blackhawks. La troupe de Joel Quenneville a remporté ses trois derniers matchs et huit de ses neuf derniers et elle n'est qu'à trois points du Wild du Minnesota a sommet de la section Centrale.



Les recrues Nick Schmaltz et Ryan Hartman ont toutes deux obtenu un but et une aide. Michal Rozsival a quant à lui inscrit son premier but de la saison pour les Blackhawks.



Le capitaine des Blackhawks, Jonathan Toews, s'est fait complice de deux buts pour porter à cinq sa séquence de parties avec au moins un point.



Jakob Chychrun, Ryan White et Radim Vrbata ont répliqué pour les Coyotes.

Faits saillants:

Corey Crawford a stoppé 34 des 37 tirs dirigés vers lui, dans la victoire. Son vis-à-vis chez les Coyotes, Mike Smith, a bloqué 23 lancers.