Trois matchs de suspension pour Ristolainen

NEW YORK - La ligue natonale de hockey a imposé une suspension de trois matches au défenseur Rasmus Ristolainen, des Sabres de Buffalo, pour une mise en échec dangereuse aux dépens de l'attaquant Jake Guentzel, des Penguins de Pittsburgh.

La recrue des Penguins n'a pas vu le coup venir et il a subi une commotion cérébrale.

L'offense est survenue au premier vingt à Buffalo mardi, dans un match gagné 3-1 par les Penguins.



Guentzel attendait une passe quand il a subi le choc. Ristolainen, qui s'amenait de façon plus ou moins latérale, a porté l'essentiel du coup avec l'arrière de son corps.



Guentzel a titubé avant d'être stabilisé puis escorté vers le vestiaire. Ristolainen a reçu une majeure pour obstruction et une inconduite, se voyant expulsé de la rencontre. La suspension va aussi le priver de 90 000 $.



Guentzel a fourni 11 buts et 25 points en 35 matches. L'Américain de 22 ans a été un choix de troisième tour des Penguins en 2013.