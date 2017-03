Trois points d'Ovechkin: les Caps éteignent les Flames (vidéo)

WASHINGTON - Kevin Shattenkirk a inscrit le but gagnant avec trois secondes à écouler en deuxième période, aidant les Capitals de Washington à l'emporter 4-2 aux dépens des Flames de Calgary.

Shattenkirk a profité d'une punition à Dougie Hamilton pour inscrire son 12e but de la saison. Hamilton avait fait trébucher Alexander Ovechkin.



Ovechkin, Evgeny Kuznetsov et TJ Oshie ont aussi marqué pour les Capitals, qui ont gagné trois de leurs quatre derniers matches.



Oshie a atteint le cap des 30 buts dans une saison pour la première fois de sa carrière. Ovechkin a aussi été complice de deux buts.



Braden Holtby a fait 29 arrêts, étant déjoué par Sean Monahan et Troy Brouwer. Son 300e match dans la LNH coïncidait avec la soirée de sa «bobblehead».



Brian Elliott a affronté 40 tirs.