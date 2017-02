Troisième victoire de suite pour les Blackhawks

Patrick Kane a réussi son 18e but de la saison dans un gain de 5-2 des Blackhawks de Chicago face aux Jets de Winnipeg, vendredi.

Artem Anisimov, Duncan Keith, Marian Hossa et Artemi Panarin ont complété le score, incluant deux buts dans un filet désert (Hossa et Panarin).



Corey Crawford a réussi 28 arrêts, incluant 13 en troisième période.



Les Hawks ont remporté leurs trois derniers matches. Ils vont tenter de prolonger le succès samedi soir, à Edmonton. Ce sera ensuite leur semaine de repos.



Le tir sur réception de Kane a donné les devants 1-0 aux Blackhawks, en fin de première période. Panari l'avait rejoint avec une longue remise.



Avec 269 filets, Kane est le plus prolifique des buteurs américains de l'histoire des Blackhawks.



La réplique des Jets est venue de Bryan Little et Adam Lowry. Little a signé 16 buts en 34 matches. Le club manitobain a perdu ses trois dernières rencontres.