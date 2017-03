Trophée Hart: plusieurs prétendants

TORONTO - L'an dernier, Patrick Kane était fin seul dans la course au trophée Hart. L'ailier des Blackhawks de Chicago et vainqueur du trophée Art-Ross (par 17 points!) a reçu 121 des 150 votes de première place au scrutin du joueur par excellence et 93 % du vote au total.

Il ne sera pas aussi évident de déterminer le joueur par excellence du circuit Bettman cette saison.

Favoris l'automne dernier, Sidney Crosby et Connor McDavid semblaient occuper les deux premiers rangs de cette course à la mi-saison. Mais depuis, plusieurs prétendants de qualité se sont ajoutés. Voici un aperçu de ce groupe:

Crosby: Il a la meilleure moyenne de points par matchs joués et vient tout juste de franchir le cap des 40 buts, une première depuis la saison 2009-10 pour lui. Il est dans la course aux trophées Art-Ross et Maurice-Richard même s'il a raté les deux premières semaines de la campagne.

McDavid: À sa deuxième saison dans la LNH - et à 20 ans seulement - il est déjà candidat au joueur le plus utile de la ligue. Le capitaine des Oilers a participé à près de 40 pour cent des points de son club, mène la LNH pour les mentions d'assistance et est l'un des favoris pour remporter le championnat des pointeurs.

Kane: Il ne produit pas au même rythme que l'an dernier (46 buts et 106 points), mais au cours des derniers mois, ça lui ressemble beaucoup, alors qu'il a marqué 20 buts et obtenu 30 points depuis le 1er février.

«Je vois ''Kaner'' devenir meilleur année après année, a souligné l'entraîneur-chef des Hawks Joel Quenneville. Il est un plus rapide, un peu plus agile. Il obtient plus souvent la rondelle, et quand il l'a, il peut accomplir beaucoup de choses.»

Depuis Alexander Ovechkin, en 2008 et 2009, personne n'a été en mesure de gagner ce titre deux années d'affilée.

Brad Marchand: Aucun joueur n'a marqué plus souvent, ni n'a amassé autant de points depuis le début décembre que lui, ce qui fait du patineur de 28 ans un candidat aux Art-Ross et Maurice-Richard.

Nicklas Backstrom: Il vient au deuxième rang du circuit pour les aides, fait partie des meneurs du circuit pour les points en avantage numérique et il est l'un des négligés dans la course au Art-Ross. Le hockeyeur de 29 ans est en voie de connaître sa meilleure saison depuis 2009-10, alors qu'il avait amassé 101 points pour les Capitals de Washington.

Brent Burns: S'il a ralenti au cours du dernier mois, l'arrière des Sharks offre tout de même l'une des plus remarquables saisons pour un défenseur. Il pourrait rejoindre Paul Coffey, Bobby Orr, Raymond Bourque, Denis Potvin et Doug Wilson, qui sont les seuls défenseurs à marquer 30 buts et récolter 80 points au cours de la même campagne.

Erik Karlsson: le capitaine des Sénateurs revient petit à petit dans la course au trophée Norris à titre de meilleur défenseur du circuit, mais également dans celle au trophée Hart avec ce qui pourrait s'avérer sa meilleure saison en carrière dans tous les aspects du jeu. Karlsson a récolté près d'un point par match - même s'il est utilisé moins souvent - tout en menant la ligue pour les lancers bloqués.

En plus de cette liste, il faut également accorder une mention honorable à Mark Scheifele, Nikita Kucherov, Victor Hedman et Sergei Bobrovsky.

Eichel

Ses performances passent sous silence en raison de la piètre tenue des Sabres de Buffalo, mais Jack Eichel est tout feu, tout flamme cette saison. Bien qu'il ne soit âgé que de seulement 20 ans, seuls Marchand et Kane ont amassé plus de points que lui depuis le début février. Il pourrait surpasser ses totaux de 24 buts et 56 points de l'an dernier, même s'il a raté les deux premiers mois de la saison.

30

Avant les matchs de lundi, la LNH comptait 30 marqueurs de 30 buts et plus, dont cinq pour la première fois: l'ailier des Blue Jackets Cam Atkinson, l'attaquant des Bruins David Pastrnak, le centre des Ducks Rickard Rakell ainsi que les recrues Auston Matthews et Patrik Laine. D'autres pourraient atteindre ce plateau pour la première fois de leur carrière, dont Scheifele, Burns, T.J. Oshie, Nazem Kadri, Chris Kreider, Anders Lee, Viktor Arvidsson et McDavid.