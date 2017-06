Trophée Selke: Patrice Bergeron rejoint Bob Gainey (vidéo)

LAS VEGAS - L'attaquant des Bruins de Boston Patrice Bergeron a remporté le trophée Frank-Selke, remis au meilleur attaquant défensif de la LNH, mercredi soir.

Bergeron s'est emparé du trophée pour une quatrième fois en carrière et il a rejoint Bob Gainey comme étant les deux seuls joueurs de l'histoire de la LNH à avoir réalisé cet exploit.

C'est d'ailleurs Gainey qui lui a remis le trophée, hier soir.

Le capitaine des Bruins avait été couronné en 2012, 2014 et 2015.



Bergeron était en nomination pour une sixième année consécutive. Il s'agit de la plus longue séquence de nominations de l'histoire de ce trophée, à égalité avec celle de Pavel Datsyuk.



Le Québécois a devancé au scrutin Mikko Koivu, du Wild du Minnesota, et Ryan Kesler, des Ducks d'Anaheim.



Cette saison, l'attaquant des Bruins a récolté 21 buts et 53 points en 79 parties. Il a également maintenu un différentiel de plus-12.