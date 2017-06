«Tu joues malgré la douleur» - P.K. Subban (vidéo)

(98,5 Sports) - Avec un peu plus de sept minutes à faire au match et menant 3-1, les Predators de Nashville et leurs partisans ont eu une petite frousse quand ils ont vu leur défenseur, P.K. Subban, s'écrouler sur la patinoire après avoir bloqué un tir.

Voulant à tout prix conserver l’avance de deux buts des Preds, P.K. Subban n’a pas hésité à se jeter devant le tir des poignets d’Evgeni Malkin effectué de l’enclave.

Pendant de longues secondes, les amateurs des Predators ont retenu leur souffle voyant Subban lancer son hockey et ses gants et se rouler en boule sur la glace, vraisemblablement en douleur.

Puis, le défenseur s’est relevé par lui-même et a tenté de regagner le banc des siens en étant incapable de mettre du poids sur sa jambe gauche. Le soigneur des Preds est rapidement venu à sa rescousse.

«Ça m’a frappé à un endroit où je n’ai pas de protection. Ça m’a fait mal. À la fin de la journée, tu reviens dans le match et tu joues malgré la douleur», a expliqué Subban après la victoire de 4-1 des Preds qui ont égalisé la série finale 2-2 contre les Penguins de Pittsburgh.

Même si son équipe vient de gagner deux matchs de suite à domicile, P.K. Subban n'a pas encore la tête à soulever la Coupe Stanley.

«Ce sont les champions de la Coupe Stanley. Ils savent ce qu’ils doivent faire pour gagner. Leurs joueurs étoiles ont gagné quelques Coupes Stanley. Tu ne peux pas les contrer complètement, tu dois les ralentir le plus possible.»

En 20 matchs de séries, P.K. Subban est un joueur solide pour les Preds, lui qui a marqué deux buts et récolté 12 points.

Voyez la blessure de Subban: