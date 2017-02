Turris et Anderson aident les Sénateurs à l'emporter 2-1 devant les Panthers

SUNRISE, Fla. — Kyle Turris a brisé l'égalité en deuxième période, Craid Anderson a bloqué 37 tirs et les Sénateurs d'Ottawa ont battu les Panthers de la Floride 2-1, dimanche soir. Zack Smith a marqué le premier but de la rencontre en désavantage numérique pour les Sénateurs, qui ont remporté quatre de leurs six dernières rencontres.



Jonathan Marchessault a inscrit le seul but des Panthers et James Reimer a repoussé 31 rondelles. Il s'agissait d'une troisième défaite consécutive pour la troupe de Tom Rowe, qui avait pourtant remporté leurs cinq duels précédents lors d'un voyage dans l'Ouest.



Turris a donné les devants aux siens lorsqu'il a logé son tir des poignets par-dessus la mitaine de James Reimer, à 9:58 du deuxième vingt.