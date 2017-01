Un 4e jeu blanc pour Mike Condon

OTTAWA - Mike Condon a bloqué 31 tirs et signé un quatrième jeu blanc cette saison, mardi, aidant les Sénateurs d'Ottawa à gagner 3-0 face aux Capitals de Washington.

Chris Kelly, Bobby Ryan et Zack Smith ont marqué pour les Sénateurs, qui ont remporté quatre de leurs cinq derniers matches.



Phillipp Grubauer a fait 31 arrêts, mais les Capitals ont perdu en 60 minutes pour la première fois depuis le 27 décembre. Depuis ce temps, ils avaient perdu une fois en prolongation et une autre fois en fusillade.



Quelques joueurs des Caps ont été réduits au silence pour la première fois depuis longtemps, dont Alexander Ovechkin. Le Russe avait été productif à ses huit derniers matches (quatre buts et 13 points). Jean-Gabriel Pageau a été l'un de ceux qui ont bien fait pour le contrer.



Nicklas Backstrom, qui disputait un 700e match en carrière, a été privé de point pour la première fois en 11 matches (quatre buts et 17 points).