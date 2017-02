Un ancien du Canadien échangé aux Kings

WASHINGTON - Les Capitals de Washington ont acquis le défenseur Tom Gilbert des Kings de Los Angeles en retour d'un choix au repêchage conditionnel.

Le directeur général des Caps, Brian MacLellan, en a fait l'annonce mercredi, tandis que l'équipe profite de sa semaine de relâche.



Les Kings paieront 20 pour cent du salaire restant au contrat de Gilbert. Ce qu'ils obtiendront en retour dépend des succès que connaîtront les Capitals et de l'implication de Gilbert. Si les Capitals gagnent deux rondes éliminatoires ou plus et que Gilbert dispute au moins 50 pour cent des rencontres, ils obtiendront un choix de cinquième tour en 2017.



Si ces conditions ne sont pas respectées, les Caps ne devront rien aux Kings.



Âgé de 34 ans, Gilbert a récolté cinq points, dont un but, en 18 rencontres avec les Kings cette saison. Il a disputé 655 rencontres en carrière dans la LNH avec les Oilers d'Edmonton, le Wild du Minnesota, les Panthers de la Floride, le Canadien de Montréal et les Kings. Il a marqué 45 buts et ajouté 178 aides.



Les Kings l'avaient soumis au ballottage plus tôt ce mois-ci. Il se rapportera aux Bears de Hershey, de la Ligue américaine.