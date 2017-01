Un autre festival offensif (vidéo)

NEW YORK - Patrick Sharp a marqué deux buts, Jamie Benn et Patrick Eaves ont chacun inscrit un filet et deux mentions d'assistance et les Stars de Dallas ont remporté un duel offensif 7-6 contre les Rangers de New York, mardi soir.

Cody Eakin a ajouté un but et une aide à sa fiche, tandis que Antoine Roussel et Adam Cracknell ont également trouvé le fond du filet une fois chacun pour les Stars, qui ont gagné pour la troisième fois en neuf rencontres (3-5-1). Radek Faksa et Lauri Korpikoski se sont aussi illustrés avec deux mentions d'aide chacun.

Voyez les 13 buts



Derek Stepan s'est distingué avec deux buts et une aide, Mika Zibanejad a réalisé un doublé et Pavel Buchnevich a inscrit un but et trois points pour les Rangers.

Le pugnace attaquant Chris Kreider s'est signalé avec un but et une assistance et Mats Zuccarello s'est fait le complice de trois buts. Pour sa part, Rick Nash a mis la table pour deux autres.



Antti Niemi a repoussé 22 des 28 tirs dirigés vers lui avant d'être remplacé devant le filet des Stars en troisième période par Kari Lehtonen, qui a conclu la rencontre avec 12 arrêts.



Les Rangers tiraient de l'arrière 7-3 après 40 minutes de jeu, et ils ont été hués par leurs partisans alors qu'ils rentraient au vestiaire après la deuxième période. Ils ont inscrit trois buts dans un intervalle de 4:15 tôt en troisième période pour rétrécir l'écart à un seul but.