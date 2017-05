Un bébé nommé Kessel à Pittsburgh

Nicole, Adam Hillman et bébé Kessel (WTAE-TV)

(98,5 Sports) - Plusieurs ont jugé que Phil Kessel avait l'air d'un gros bébé chialeux sur le banc des Penguins lors du dernier match, mais c'est pour une tout autre raison qu'un couple de Pittsburgh s'est inspiré du joueur pour appeler leur enfant «Kessel».

Nicole et Adam Hillman sont devenus parents du petit Kessel Ryan, le 14 mai, au lendemain de la victoire des Penguins face aux Sénateurs lors du match no 2 de la finale de l'Est.

Une victoire gracieuseté de nul autre que Phil Kessel, seul et unique buteur de la rencontre.

Pour cette raison, mais aussi parce que les parents ont été placés dans la chambre no 81 - le même que l'attaquant des Penguins - lors de leur arrivée à l'hôpital.

Bébé Kessel n'est âgé que de quelques jours, mais ses parents assurent qu'il est déjà un grand partisan des Penguins.

«Il adore regarder les matchs, a expliqué Nicole Hillman à la station WTAE-TV. Il reconnaît définitivement les sons parce qu'il est venu au match avant avec moi», a lancé sa mère.