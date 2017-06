Un échange de gardiens Flames - Coyotes, Smith en retour de Johnson

CALGARY — Les Flames de Calgary ont acquis le gardien Mike Smith des Coyotes de l'Arizona, samedi, donnant en retour le gardien Chad Johnson, le défenseur Brandon Hickey et un choix conditionnel de troisième tour, l'an prochain. La saison dernière, Smith a montré un dossier de 19-26-9 et une moyenne de 2,92, avec trois jeux blancs. Natif de Kingston en Ontario, il a eu 35 ans en mars.



Smith a fait ses débuts dans la LNH avec Dallas en 2006-07. Après deux campagnes avec les Stars, il a passé un peu plus de trois saisons avec le Lightning de Tampa Bay avant de se joindre aux Coyotes, en 2011. Il avait aidé les Coyotes à atteindre la finale de l'Association Ouest en 2012, mais l'équipe a raté les séries lors des cinq dernières saisons.



Le directeur général des Coyotes, John Chayka, a remercié Smith pour ses services, mais il a tenu à mentionner que lorsque les jeunes joueurs de son équipe seront à leur sommet, le gardien allait quant à lui être sur la pente descendante.



Johnson a connu une saison 2016-17 de 18-15-1, avec trois jeux blancs lui aussi. Sa moyenne a été 2,59. Originaire de Saskatoon, il a eu 31 ans le 10 juin.



Ce sera pour lui un septième club dans la LNH depuis ses débuts avec les Rangers de New York, en 2009-10.



Âgé de 21 ans, Hickey a été le choix de troisième ronde des Flames en 2014. Il a passé les trois dernières saisons à l'Université de Boston.