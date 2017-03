Un gardien sort sur une civière (vidéo)

RALEIGH, N.C. - Les Hurricanes de la Caroline ont confirmé dans un communiqué que le gardien Eddie Lack avait bel et bien subi une blessure lors du contact avec l'attaquant des Red Wings de Detroit, Andreas Athanasiou en période de prolongation, lundi soir.

Sur la séquence, Lack est resté allongé sur la glace de longues minutes avant d'être escorté hors de la patinoire sur une civière.

Le gardien des Hurricanes a levé le pouce en l'air, alors qu'on le transportait et que les joueurs des deux équipes le regardaient s'éloigner.



Lack est présentement hospitalisé au UNC REX Hospital où il est soumis à plusieurs tests médicaux. Toutefois, le gardien de but a retrouvé toutes les sensations aux extrémités de ses membres.



L'organisation transmettra des informations supplémentaires sur son état de santé un peu plus tard.