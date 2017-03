Un hommage à P.K. avant le match

BROSSARD, Qc - La direction du Canadien de Montréal rendra hommage à P.K. Subban à l'occasion du match tant attendu contre les Predators de Nashville jeudi soir.

Le service des communications du Canadien a confirmé la nouvelle en matinée.



Cependant, il semble que la direction de l'équipe optera pour un hommage avant la rencontre, plutôt qu'une vidéo commémorative comme l'avaient fait les Predators à l'endroit de Shea Weber lors du match du 3 janvier, à Nashville.



Ce qui semble évident, c'est qu'il y a aura beaucoup d'électricité dans l'air au Centre Bell. C'est ce à quoi s'attend Brendan Gallagher.



«Je suis sûr qu'il sera excité, et il va probablement tenter deux ou trois tourniquets pour stimuler la foule! Il devrait y avoir beaucoup d'atmosphère», a d'abord mentionné Gallagher.



Mais au-delà des touches spectaculaires que Subban a tendance à apporter à son jeu, Gallagher sait aussi qu'il ne faut jamais perdre de vue le flamboyant défenseur sur la patinoire.



«Il existe une certaine familiarité, car il connaît notre jeu et nous le connaissons bien aussi. Surtout, il faut se rappeler qu'il peut vous faire mal si vous ne lui portez pas attention. Nous allons devoir jouer de façon énergique contre lui. Et je m'attends à ce que son niveau d'énergie soit très élevé. C'est toujours un défi d'affronter les meilleurs joueurs au monde.»



Claude Julien connaît très bien le défi que représente un match contre P.K. Subban, lui qui a dû concocter de nombreux plans de match contre le Canadien et son ancien défenseur pendant son long séjour à la barre des Bruins de Boston. Il a pris le temps de souligner ses qualités.



«P.K Subban, c'est un bon joueur de hockey, tout le monde le sait, a fait remarquer Julien. Je l'ai côtoyé un peu aux Jeux olympiques, et c'est une bonne personne. Je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de le diriger comme joueur, mais quand il jouait contre nous à Boston, c'était toujours un joueur qui amenait son meilleur match. Il a de bonnes qualités, il faut lui donner crédit pour ça. Et je pense qu'il a aussi été une bonne personne dans l'entourage de la ville de Montréal. Il a fait de bonnes choses. J'ai seulement du positif à dire de P.K.»



Subban a participé à une conférence de presse mercredi, quelques heures après avoir reçu un accueil triomphal à l'Hôpital de Montréal pour enfants, où le gouverneur général du Canada, David Johnston, lui a décerné la croix du service méritoire.



Subban a admis que le duel entre les Predators et le Canadien sera spécial, mais il a ajouté qu'il n'avait pas d'attentes particulières pour le match.