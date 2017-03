Un jeu blanc pour Bobrovsky

COLUMBUS, Ohio - Sergei Bobrovsky a effectué 36 arrêts pour inscrire un septième blanchissage cette saison, samedi, aidant les Blue Jackets de Columbus à vaincre les Flyers de Philadelphie 1-0.

Bobrovsky a été magistral pour inscrire une 40e victoire cette saison, un sommet dans la Ligue nationale. Alexander Wennberg a été l'unique marqueur de la rencontre. Ce gain a permis aux Blue Jackets de mettre fin à une série de deux revers et de rejoindre les Penguins de Pittsburgh au deuxième rang de la section Métropolitaine.



Les Flyers, qui tentent de rester au plus fort de la course aux séries éliminatoires dans l'Association de l'Est, ont créé beaucoup d'occasions de marquer, mais ils n'ont pu trouver le fond du filet. Michal Neuvirth a repoussé 20 rondelles dans la défaite.



Alors qu'il restait un peu moins de sept minutes à jouer en deuxième période, Wennberg a frappé un tir de Kyle Quincey en plein vol avant de voir la rondelle se faufiler entre les jambières de Neuvirth.



Les Blue Jackets ont remporté une dixième partie de suite à domicile contre les Flyers, qui n'ont pas gagné à Columbus depuis décembre 2005.